Apple TV: Bald mit UEFA Champions League und NFL-Sonntagsspielen?

Kurze Bestandsaufnahme in Sachen Apple TV+ und Sport-Streaming: In den USA hat sich Apple die Freitagsspiele der Major League Baseball (MLB) gesichert und bietet seit dem 8. April dort regelmäßige Baseball-Übertragungen mit Werbeunterbrechungen über die hauseigene TV-Applikation auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV an.

Baseball und Fußball bereits sicher

Nach dem Baseball-Einstand kündigte Apple im vergangenen Monat dann eine langfristige Kooperation mit der amerikanischen Major League Soccer (MLS) an. Im Laufe der kommenden 10 Jahre sollen alle Begegnungen der US-Bundesliga über Apples Streaming-Angebot ausgestrahlt werden. Allerdings setzt Apple hier auf einen gesondert buchbaren Channel und wird lediglich ausgewählte Begegnungen kostenlos übertragen – dann jedoch für alle interessierten Anwender, ohne ein laufendes Apple TV+ Abonnement vorauszusetzen.

Zuletzt kamen Mitte April dann erste Gerüchte auf, Apple könnte sich auch die Rechte an den Sonntagsspielen der National Football League (NFL) sichern. Ab dem kommenden Jahr, so die jüngsten Prognosen, wäre Cupertino dann in der Lage das sogenannte „NFL Sunday Ticket“ über Apple TV+ auszustrahlen.

Im Rennen um UEFA- und NFL-Zuschlag

Da die NFL ihre regulären Übertragungsrechte erst kürzlich auf weitere 10 Jahre an die bisherigen Medienpartner abgetreten hat, ist das „NFL Sunday Ticket“ derzeit das einzige Paket, das sich Streaming-Anbieter wie Apple oder Amazon noch sichern könnten. Entsprechend hoch soll der Preis ausfallen.

Nach Informationen des Reporters Dylan Byers sollen Disney, Amazon und Apple bereits Angebote für die Übertragungsrechte abgegeben haben. Allerdings seien nur Amazon und Apple bereit Preise oberhalb von 2 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Und damit nicht genug: Neben dem „NFL Sunday Ticket“ versucht sich Apple auch die Streaming-Rechte an der UEFA Champions League zu sichern. Hier sollen für die Streaming-Rechte der kommenden sechs Jahre Preise zwischen 2 und 2,5 Milliarden Dollar aufgerufen werden.