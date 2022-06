Fitness mit VR-Headset: Meta Quest integriert Apple Health

Auch Apple wäre mit Apple Fitness+ entsprechend gut aufgestellt, ein zukünftig erhältliches Mixed-Reality-Headset mit Trainingsinhalten zu füllen. Dass der Konzern an einer entsprechenden Lösung arbeiten soll gilt inzwischen als offenes Geheimnis. Allerdings ist nach wie vor völlig unklar wann Apple mit einer eigenen AR/VR-Brille in den Markt starten könnte.

Um den Abgleich mit Apple Health zu initiieren müssen interessierte Anwender die Oculus Mobile App installiert haben. In dieser lässt sich dann eine Verbindung zu Apple Health aufbauen. Ist diese einmal eingerichtet übermittelt die Oculus Mobile App alle Workout-Daten fortan automatisch an Apples Gesundheits-Applikation.

Ebenso wie die Oculus Mobile App soll sich dafür auch Apple Health mit der offiziellen Move-App des Unternehmens abgleichen und so dafür sorgen die VR-Workout-Kenndaten sichtbar zu machen, wenn gerade kein Headset getragen wird. Bislang ließen sich die Statistiken ausschließlich in der Move-App des Meta Quest abrufen.

Insert

You are going to send email to