Aktuell kostenlos: Minimal Folio präsentiert Videos, PDFs und Bilder

Die für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierte Universal-Applikation Minimal Folio lässt sich aktuell kostenlos aus dem App Store laden und bietet sich für Anwender an, die ihre Mobilgeräte hin und wieder zur Präsentation von PDF-Dokumenten, Videos Fotos und Grafiken einsetzen (müssen).

Für Videos, PDFs und Bilder

Die seit über zehn Jahren gepflegte iOS-Anwendung, die erst im vergangenen Winter zuletzt überarbeitet wurde, dient als Ablage für zu präsentierende Inhalte und kann wahlweise per Dropbox, über den Finder am Mac, aus der persönlichen Foto-Bibliothek oder über die iPhone-Kamera mit neuen Inhalten gefüttert werden.

Die Medieninhalte werden dann auf einer gitterförmigen Arbeitsfläche angeordnet, zwischen deren Feldern sich mit horizontalen und vertikalen Wischgesten hin und her wechseln lässt. Dies hat den Vorteil, dass Präsentationen nicht unbedingt linear ablaufen müssen.

Mit Dropbox-Anbindung

Ihre erweiterten Einstellungen versteckt die „Minimal Folio“-Applikation in den System-Einstellungen des iPhones und bietet hier zum einen die Möglichkeit an, sich beim App-Start an die letzte Position auf dem Präsentations-Gitter zu erinnern, zum anderen können sich einzelne Bereiche der Anwendung hier sperren lassen. Sinnvoll, wenn iPhone oder iPad einem Kunden zum Selbst-Erkunden der Präsentation in die Hand gedrückt werden sollen.

In den Einstellungen lässt sich außerdem auswählen wie die Anwendung mit hinterlegten Videos umgehen soll. Also etwa, ob diese mit aktiven Bedienelementen angezeigt oder automatisch in einer Schleife wiedergegeben werden sollen.

Minimal Folio wird üblicherweise für um die drei Euro zum Kauf angeboten und ist momentan komplett kostenlos zu haben. Die Anwendung besetzt eine kleine Nische, arbeitet jedoch seit zehn Jahren da dran diese so sinnvoll wie möglich auszufüllen und passt im besten Fall auch in euren Arbeitsalltag.