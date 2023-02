iOS Familienfreigabe: Nacktfoto-Erkennung in weiteren Regionen

Die erweiterten Kinderschutzunktionen, die Apple am 28. Juli 2022 für Anwender in Deutschland zur Verfügung gestellt hat, sollen in den kommenden Wochen auch für iPhone-Nutzer in Belgien und Niederlanden, in Brasilien, Japan, den Niederlande, Schweden und Südkorea zur Verfügung ausgerollt werden.

Informationen zur Kommunikationssicherheit

Damit verdoppelt Apple die Anzahl der Regionen, in denen die Nachrichten-App Informationen zur Kommunikationssicherheit darstellt, wie Apple die Funktionen der Kinderschutzunktionen offiziell bezeichnet.

Bislang waren die Funktionen außerhalb Deutschlands auch in den USA sowie in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien verfügbar.

Teil der Familienfreigabe

Bekannteste Schutzfunktion ist dabei die Nacktfoto-Erkennung innerhalb der Nachrichten-App, die im Rahmen einer Familienfreigabe für die Geräte minderjähriger eingeschaltet werden kan. Ist dies der Fall sichtet die Nachrichten-App alle transferierten Bilder und interveniert bei „Bildern mit vermuteten Nacktdarstellungen“.

Entsprechende Fotos werden erst nach einer zusätzlichen Rückfrage dargestellt und lassen sich auch überspringen.

Laut Apple setzt die Nachrichten-App auf „geräteinternes maschinelles Lernen“, um die mit Nachrichten übertragenen Fotos zu analysieren und abzuschätzen, ob die Motive Nacktdarstellungen enthalten. Erstmals eingeführt wurde die Nacktfoto-Erkennung mit Beta 4 von iOS 16.

Keine automatische Eltern-Benachrichtigung

Initial wollte Apple die Nacktfoto-Erkennung so bereitstellen, dass diese die Erziehungsberechtigten der Familienfreigabe bei erkannten Bildern automatisch benachrichtigen sollte. Nach Kritik von Jugendschützern, Lehrer und Wissenschaftlern, war Apple jedoch dazu übergegangen die automatische Benachrichtigung durch einen Schalter zu ersetzen, der die optionale Kontaktaufnahme mit einer erwachsenen Vertrauensperson ermöglicht.