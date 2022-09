Neu in iOS 16.1: „Apple Classical“ und neue Wallpaper-Einstellungen

So ist Apple mit der jüngsten Beta auch dazu übergegangen die sogenannte Stage-Manager-Ansicht nicht nur auf iPad-Modellen mit Apples M1-Prozessoren zur Verfügung zu stellen, sondern zeigt diese fortan auch auf älteren Modellen des iPad pro an. Unterstützt werden sogar Tablets aus 2018.

Ebenfalls neu in der jüngsten Betaversion ist die Konfiguration des Hintergrundbildes über die iPhone-Einstellungen. Anstatt hier lediglich die Änderungen der aktuellen Hintergrundbilder zuzulassen, gestattet Apple in der auch optisch aufgefrischten Oberfläche nun den Wechsel wischen bereits existierenden Hintergrundbildern.

In der jüngsten Beta zeigen sich nun Hinweise darauf , dass Apple mit der Integration des neuen Klassik-Angebotes beschäftigt ist, was darauf hindeutet dass die Apple-Musik-Erweiterung zusammen mit dem Update auf iOS 16.1 und der gleichzeitigen Ausgabe von iPadOS 16.1 zur Verfügung stehen wird.

