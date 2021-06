Neu in iOS 15: Ort und Uhrzeit von Fotos ändern

Die neuen Bearbeitungsfunktionen könnt ihr auch über die jeweils bei den einzelnen Bildern verfügbare Teilen-Funktion von iOS 15 aufrufen. Darüber stehen dann noch eine Reihe zusätzlicher, neu von Apple in die Fotos-App integrierter Funktionen bereit. Ihr könnt hier beispielsweise ein Foto als Vorlage für ein Zifferblatt für die Apple Watch verwenden und dieses in der Folge nach euren Vorstellungen anpassen.

Das ganz oben eingeblendete Aufnahmedatum kann man ebenso wie den Aufnahmeort ändern. Zur Auswahl eines anderen Datums wird eine Kalenderansicht eingeblendet, der Aufnahmeort lässt sich über eine Suchmaske per Tastatureingabe bestimmen. Zudem kann direkt in den Bildinfos ein Untertitel für das Foto eingegeben werden. Die Änderungen lassen sich in der Fotos-App jederzeit wieder rückgängig machen.

