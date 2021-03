iOS-Widgets: Unpassende Fotos entfernen, Audible mit Hörbuchanzeige

Die App-Widgets auf dem Home-Bildschirm dürften zu den populärsten Neuerungen von iOS 14 zählen. Neben der wachsenden Unterstützung durch Drittanbieter stellt hier auch Apple selbst eine Reihe von Erweiterungen zur Verfügung. Besonders beliebt ist hier Apples Foto-Widget. In drei verschiedenen Größen lassen sich hier automatisch ausgewählte Bilder aus der Fotos-App in den Home-Bildschirm einbinden.

Der Auswahl liegen die Foto-Kategorien „Rückblicke“ und „Empfohlene Fotos“ zugrunde und die automatisch von iOS getroffene Auswahl ist in der Regel auch recht gut. Hier und da kommt es aber dennoch vor, dass eine weniger passende Aufnahme im Widget erscheint.

Wenn ihr verhindern möchtet, dass das betreffende erneut im Rahmen der automatischen Auswahl auf dem Home-Bildschirm des iPhone erscheint, könnt ihr dies über die Kategorisierung in der Fotos-App verhindern. Tippt dazu zunächst das betreffende Foto im Widget an, sodass ihr in die Fotos-App weitergeleitet werdet. Dort könnt ihr über die Teilen-Funktion des entsprechenden Fotos nun die Option „Aus ‚Empfohlene Fotos‘ entfernen“ erreichen und auswählen. In Zukunft wird das betreffende Bild dann nicht mehr automatisch im Fotos-Widget auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Hörbuch-App Audible mit Startbildschirm-Widget

Passend zum Thema Widgets hier noch der Hinweis auf die neue Version 3.44 der Audible-App. Das Update stattet nun auch die Hörbuch-App mit einer Widget-Option für den Home-Bildschirm aus. In drei unterschiedlichen Größen könnt ihr damit den Schnellzugriff auf das aktuelle Hörbuch beziehungsweise zuletzt gehörte Titel direkt auf den Home-Bildschirm packen.

Mit Blick auf die Neuerung wollen wir auch nochmal an das Osterangebot von Audible erinnern. Neukunden können sich hier sechs Monate (gleichbedeutend mit sechs frei gewählten Hörbüchern) zum reduzierten Monatspreis von 4,95 Euro statt der regulären 9,95 Euro sichern.