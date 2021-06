NightWatch-Dock macht die Apple Watch zum „Glaskugel-Wecker“

Die neue Ladehalterung für die Apple Watch soll noch in diesem Monat in den Handel kommen. Eine Vorbestellung ist zum Preis von 50 Dollar über die Webseite zum Produkt möglich.

Die Verwendung von NightWatch setzt den in watchOS verfügbaren Weckermodus voraus. Ist dieser in den Einstellungen der Uhr aktiviert, so zeigt die Uhr den Ladestatus sowie die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und die Uhrzeit von eingestellten Weckern im Querformat an. Diese Anzeige kann durch leichtes Antippen der Uhr oder deren Ablage aktiviert werden. Im Falle des NightWatch-Ständers genügt es der Beschreibung zufolge, wenn man auf die Oberseite der Kugel tippt.

