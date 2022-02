Neu in iOS 15.4: Podcast-App, Speicheranzeige, Unterwegs-Upates

Ebenfalls leicht überarbeitet wurde die Speicherplatz-Anzeige in den iPhone-Einstellungen. Hier informiert Apple nun auch über von mehreren Apps gemeinsam genutzten Speicher und sorgt so dafür, dass die Liste der möglichen Speicherfresser auf euren Geräten so etwas übersichtlicher ausfällt. Statt den Speicherbedarf von Excel und Word gesondert anzugeben, werden die Microsoft-Apps auf dem eigenen Gerät jetzt unter dem Namen des Anbieters zusammengefasst.

Der hauseigenen Podcast-Applikation hat Apple ebenfalls sichtbare Detailverbesserungen zugute kommen lassen. So können Anwender kompatible Shows in der Podcast-App nun unter anderem nach Staffel und geladenen Episoden sortieren.

Die am Dienstagabend von Apple ausgegebenen Vorabversionen der nächsten Betriebssystem-Aktualisierungen von iPhone, iPad und Apple Watch haben nur wenig sichtbare Neuerungen im Gepäck, hier und da sorgen die dritten Beta-Versionen von iOS 15.4 und Co. jedoch für erwähnenswerte Umstellungen. Zu diesen gehört unter anderem die Frage nach dem Einspielen von Unterwegs-Upates.

