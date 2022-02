Sony LinkBuds: Die AirPods-Konkurrenten kosten 180 Euro

Die LinkBuds unterstützen die neue Fast Pair-Funktion von Google und können so leicht mit Android-Geräten gekoppelt werden. Wer seine Ohrhörer verlegt hat, findet sie mit Fast Pair auch rasch wieder. Besonderes Extra (und bekannt von den AirPods): Die LinkBuds sind laut Sony die ersten Kopfhörer, bei denen automatisch ein Pop-up erscheint, wenn die Ohrstöpsel aus dem Etui genommen werden. So ist die Verbindung stets im Handumdrehen hergestellt.

Insert

You are going to send email to