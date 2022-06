Die neue Kartenebene wird vorerst ausschließlich in ausgewählten Regionen innerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar sein und lässt sich in den Ebenen Einstellungen der Google Maps Applikation aktivieren. Hier greift Google unter anderem auf die Datenbasis der Umweltschutzbehörde USEPA und der des sogenannten PurpleAir-Netzwerkes aus privat betriebenen Luftqualitätsmonitoren zu.

Der Suchmaschinen-Betreiber Google hat angekündigt aktuelle Informationen zur Luftqualität in ausgewählten Regionen fortan direkt über die Google-Maps-App ausliefern zu wollen und reagiert damit auf die nun wieder gestiegene Waldbrandgefahr in den Vereinigten Staaten.

Bei Apple in Karten und Wetter Neu in Google Maps: Luftqualität ergänzt Verkehrs- und Covid-Karten

Insert

You are going to send email to