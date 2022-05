Neu bei Amazon: Sonos Ray verfügbar, Anker 633 in blau, JLab Retro

Eine gute Woche nach seiner Vorstellung am vergangenen Mittwoch hat Sonos den Sonos Ray nun endlich auch in die Auslage des Online-Händlers Amazon gestellt und bietet die günstige Soundbar mit iPhone-Steuerung, Multiroom-Kapazitäten und optischer Verbindung jetzt für 299 Euro zur Vorbestellung an.

Die Sonos-Soundbars Arc, Beam und Ray

Sonos Ray verfügbar

Erhältlich in zwei Ausführungen, gibt es die kleine Schwester der Sonos Beam sowohl in Weiß als auch in Schwarz. Beide Modelle lassen sich ab sofort mit einem Lieferziel zum 8. Juni vorbestellen.

Die Sonos Ray haben wir in diesem Artikel ausführlich besprochen. Die dritte Soundbar im aktuellen Sonos-Portfolio kommt ohne Sprachsteuerung, dafür aber mit AirPlay 2, WLAN, Ethernet-Port, zwei Hochtönern und zwei Mitteltönern.

Anker 633 in blau

Ebenfalls neu gelistet ist die blaue Ausgabe des neuen Magsafe-Akkus MagGo 633 von Anker. Nach dem Modell in Weiß kann die magnetische 10.000mAh-Powerbank nun auch in einem freundlichen Blau geordert werden.

MagSafe-Akku 633: Seit heute auch in blau

Preislich gibt es dabei keinen Farbaufschlag, auch die blaue Version schlägt mit 79,99 Euro zu Buche und unterscheidet sich bis auf die Farbe nicht von der gestern vorgestellten Ausgabe.

JLab Retro günstiger

Anfang Februar haben wir die zweite Generation des hervorragenden Kopfhörers Sound Blaster Jam gekauft und damals auch den JLab Rewind Retro geordert. Ein Over-Ear-Kopfhörer im klassischen Walkman-Look, mit Bluetooth-Anbindung und Austausch-Polstern im Lieferumfang.

JLab Rewind Retro: Günstiger Fun-Kopfhörer

Aktuell gibt es den bislang bei 25 Euro recht preisstabilen JLab Retro mit 5 Euro Nachlass. Wir melden dies, da wir uns trotz vergleichsweise schlechter Soundqualität immer wieder dabei ertappen zum orangefarbenen Modell zu greifen.

Der Kopfhörer wiegt fast nichts, sitzt angenehm auf den Ohren und macht Spaß. Vor allem, wenn man bei laufenden Podcasts ein Maximum an Umgebungsgeräuschen mitbekommen will (oder muss).