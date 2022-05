Apple Music direkt ins Infotainment von Audi integriert

Ab Werk ist Apple Music in fast allen von Audi in Europa, Nordamerika und Japan ausgelieferten Fahrzeugen ab dem Modelljahr 2022 integriert. Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen ist dem Hersteller zufolge die Nachrüstung mittels eines Over-the-Air-Updates möglich. Für weitere Informationen müssen Kunden wohl am besten beim Händler nachhaken, Audi hat diesbezüglich noch keine vollständige Modellliste veröffentlicht.

Audi sieht die Integration von Apple Music in das Infotainmentsystem seiner Fahrzeuge als weiteren Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Apple. Man treibe die Digitalisierung der Fahrzeuge weiter voran und sei davon überzeugt, dass sich deren Interieur zu einem „3rd Living Space“ entwickelt – Audi sieht das Fahrzeug immer mehr als einen persönlichen Raum, in dem Lebens- und Arbeitsraum verschmelzen.

Apple Music ist in zahlreichen Audi-Modellen verfügbar. Wie der Fahrzeughersteller bekannt gibt, wird der Musikdienst direkt in das Infotainmentsystem ausgewählter Modelle integriert und steht dann mittels der Internet-Datenanbindung des Fahrzeugs über das Multi-Media-Interface der Fahrzeuge zur Verfügung.

