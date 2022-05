DKB Banking integriert Depot: Hier gehts zum Beta-Download

Die in der Community gefühlt am häufigsten nachgefragte Funktion ist in der jetzt verfügbaren Beta von Version 1.11 der offiziellen DKB-Anwendung implementiert und gestattet einen Blick auf die persönlichen Depot-Investments zu werfen. Zudem lassen sich die mit der jüngsten Aktualisierung eingeführten Daueraufträge in der Beta-App nun auch vollständig löschen.

