Mobilfunk-Messwoche: Per App Funklöcher erfassen und melden

Unter dem Slogan „Deutschland checkt sein Netz“ findet von heute bis Sonntag, dem 1. Juni, bundesweit die sogenannte Mobilfunk-Messwoche statt. Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Kooperation mit den Ländern und Kommunen durchgeführte Aktion soll dazu beitragen, die Mobilfunkabdeckung im Bundesgebiet zu verbessern.

Im Rahmen der Mobilfunk-Messwoche soll der vorhandene Datenbestand zur Qualität der Netzabdeckung mithilfe Nutzermessungen erweitert und abgeglichen werden. Dem Verantwortlichen Ministerium zufolge können die erhobenen Daten im besten Fall dazu dienen, Handlungspotenziale offenzulegen und positive Entwicklungen aufzuzeigen.

Die auf die kommenden Tage konzentrierte Datenerfassung ist als Ergänzung der über das ganze Jahr hinweg laufenden Maßnahmen in diesem Bereich zu sehen. So sammelt die Bundesnetzagentur permanent Daten zur Netzabdeckung und visualisiert diese in Form der sogenannten Funklochkarte. Zudem tragen die Mobilfunknetzbetreiber ihrerseits mit Informationen zur Versorgung mit den Mobilfunkstandards 2G, 4G und 5G zur Überwachung der Netzabdeckung durch die Behörde bei. Diese Daten werden unter dem Stichwort Mobilfunk-Monitoring von der Netzagentur veröffentlicht.

Die Mobilfunk-Messwoche „Deutschland checkt sein Netz“ ist als Realitätsabgleich zu sehen und soll aufzeigen, inwieweit die von der Bundesnetzagentur zusammengetragenen Daten der im Alltag wahrgenommenen Empfangsqualität entsprechen.

Per App an der Aktion teilnehmen

Für die Teilnahme muss man lediglich die kostenlose App Breitbandmessung auf dem iPhone installieren. Damit kann man nicht nur an der diese Woche laufenden Sonderaktion teilnehmen, sondern auch punktuell die jeweils verfügbaren Datenübertragungsraten messen.

Achtet dabei darauf, dass man mit der Option „Breitbandmessung“ nur eine aktuelle Erfassung der Empfangs- und Sendeleistung starten kann. Für die Teilnahme an der Messwoche nutzt man die Funktion „Funklöcher erfassen“. Startet diesen Modus, wenn ihr euch im Freien bewegt und beispielsweise zur Arbeit geht. Die App erfasst dann regelmäßig aktuelle Daten zur Netzleistung und übergibt diese anonymisiert an die Server der Bundesnetzagentur.