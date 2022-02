Netflix zeigt neues Spiel, BestPhotos-App wird eingestellt

Was sich bald nicht mehr angesehen werden kann ist die BestPhotos -Applikation des Entwicklers Eric Welander. Nach fünf Jahren zieht dieser nun die Reißleine und will sich fortan ausschließlich auf seine Karriere als YouTuber mit Fokus auf Apple und Smart-Home-Produkte und Lösungen konzentrieren.

Um zahlende Abonnenten auch in solchen Monaten bei der Stange zu halten, in denen die Neuzugänge in den Bereichen Serien und Filme eigentlich eher zur Kündigung motivieren, bietet Netflix seit geraumer Zeit eine Handvoll Premium-Spiele an, die nach dem Login mit dem Netflix-Account ganz ohne zusätzliche Mikrotransaktionen gespielt werden können.

Neuigkeiten aus dem App Store: Der Video-Streaming-Dienst Netflix bietet seinen vorhandenen Abonnenten den Zugriff auf ein weiteres Gratis-Spiel an. Die Fotoverwaltung BestPhotos wird sich nach Jahren in den Auslagen des App Stores noch im laufenden Monat aus Apples Software-Kaufhaus zurückziehen.

