Satechi „Aluminium Dock“ soll MagSafe-Handling erleichtern

Mit Satechi will ein weiterer Hersteller Apples MagSafe-Adapter ein wenig komfortabler machen. Die Namensgebung Aluminum Dock for MagSafe Charger klingt allerdings nach mehr als es ist, denn letztendlich bietet Satechi hier zum Preis von voraussichtlich 25 Euro lediglich eine selbstklebende Aluminiumeinfassung für das Apple-Ladegerät an, mit deren Hilfe die Handhabung des Magnet-Adapters verbessert werden soll.

Der 8 x 8 x 0,5 Zentimeter große Aluminiumsockel kommt mit einer Aussparung für Apples MagSafe-Adapter und einer selbsthaftenden Unterseite. Damit soll sich der MagSafe-Magnet beispielsweise auf dem Schreib- oder Nachttisch befestigen und sich das iPhone in der Folge komfortabel mit nur einer Hand abnehmen lassen. Wir erwarten den Verkaufsstart des Adaptersockels in den nächsten Wochen auch in Deutschland.

Vergleichbare Produkte haben wir bereits von anderen Anbietern gesehen, so ist beispielsweise Stouchi schon seit einiger Zeit erfolgreich mit seinem abgeschrägten MagSafe-Sockel auf dem Markt.

Beachtet bei MagSafe-Zubehör stets auch das Kleingedruckte. Oft übersehen Käufer den Hinweis, dass der Ladeadapter selbst nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das MagSafe-Ladegerät von Apple ist mittlerweile erfreulicherweise jedoch deutlich im Preis gesunken und jetzt eigentlich dauerhaft für 29 statt 45 Euro erhältlich.