Apple überarbeitet Betas und schnelle Sicherheitsupdates

Nachdem Apple die am gestrigen Montag veröffentlichten Sicherheitsupdates für iOS-Geräte und den Mac aufgrund von Problemen wieder zurückziehen musste, will das Unternehmen zeitnah eine überarbeitete und fehlerfreie Version der Aktualisierung nachliefern. Apple teilt mit, dass in Kürze drei neue Versionen der „schnellen Sicherheitsmaßnahme“ bereitstehen sollen.

Die kommenden Updates laufen dann unter den Versionsnummern Rapid Security Responses iOS 16.5.1 (b), iPadOS 16.5.1 (b) und macOS 13.4.1 (b) und sollen nicht nur die bereits mit den ursprünglichen Updates adressierte schwere Sicherheitslücke im Zusammenspiel mit Safari beheben, sondern auch den in der ersten Version dieses Updates enthaltenen Fehler korrigieren.

Nutzer, die das Update gestern installiert und sich bislang nicht dazu entschieden haben, die Aktualisierung auf dem von Apple beschriebenen Weg wieder rückgängig zu machen, dürften auf eine finale Korrektur in den nächsten Tagen hoffen.

Beta-Versionen von iOS 17 & Co. von Apple überarbeitet

Auch mit den in der vergangenen Woche ausgegebenen Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 scheint nicht alles so zu sein, wie es soll. Seit deren Freigabe ist noch keine volle Woche vergangen, da hat Apple schon ein eine korrigierte Fassung dieser dritten Beta-Version der kommenden Betriebssysteme an eingetragene Entwickler ausgespielt.

Es scheint zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Apple hier in Vorbereitung der Freigabe der ersten öffentlichen Beta-Versionen noch die letzten Falten aus den aktuell vorhandenen Vorabversionen ausbügeln will.

Apple hat den Start des öffentlichen Beta-Tests für iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 für diesen Monat angekündigt, aber keinen konkreten Stichtag genannt. Den bislang eingelaufenen Erfahrungsberichten zufolge präsentieren sich die aktuellen Vorabversionen aber schon durchaus stabil.

Alle Infos rund um die Voraussetzungen zur Teilnahme an Apples öffentlichem Beta-Programm lassen sich hier nachlesen. Wenn ihr unsere ausführlichen Berichte zu den mit iOS 17 neu verfügbaren iPhone-Funktionen auflisten wollt, könnt ihr diesen Link benutzen.