Netflix: Preiserhöhung für Bestandskunden folgt

Wie am vergangenen Donnerstag berichtet hat Netflix seine Preise in Deutschland erhöht – Österreich und die Schweiz blieben in dieser Runde verschont.

Die Kosten für das Standard-Abonnement stiegen von 11,99 auf 12,99 Euro, die des Premium-Abos von 15,99 auf 17,99 Euro. Das Basis-Abo hält seine Monatskosten von 7,99 Euro unverändert.

Inzwischen hat Netflix auf Rückfrage von ifun.de bestätigt: Während neue Mitglieder die Änderungen sofort sehen, müssen sich Bestandskunden ebenfalls auf die Erhöhung der monatlichen Kosten einstellen.

Diese werden für bestehende Mitglieder „über die nächsten Monate“ ausgerollt. Mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Preisänderung sollen Bestandskunden noch mal gesondert über den Dreh an der Preisschraube informiert werden.

Die neuen Netflix-Preise: Jetzt bis zu 18 Euro

Netflix selbst begründet die Preiserhöhung mit Investitionen im deutschsprachigen Raum. Ein Netflix-Sprecher führt gegenüber ifun.de aus: