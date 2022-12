Deutsche Bahn: Unpünktlich wie nie. Entschädigungen direkt per App.

Die Deutsche Bahn hatte im zu Ende gehenden Jahr mit so vielen Zugverspätungen wie noch nie zu kämpfen. Dies ergab eine Auswertung der verspäteten Fahrten im Geschäftsjahr 2022, über die das ZDF heute berichtet.

Demnach verspäteten sich im zurückliegenden Jahr rund ein Drittel aller Fernzüge. In den Sommermonaten Juni, Juli und August belief sich der Anteil der Züge, die ihr Reiseziel planmäßig erreichten, sogar auf unter 60 Prozent.

Fokussiert man sich auf einzelne Regionen, gibt es Bereiche in Deutschland, in denen jeder zweite Zug unpünktlich fährt. Und selbst diese Statistiken dürfen hinterfragt werden. So betrachtet die Bahn all jene Züge noch als grundsätzlich pünktlich, die weniger als 6 Minuten Verspätung auf die Uhr bringen.

Entschädigungen direkt über die App

Was viele Bahn-Kunden nicht auf dem Schirm haben: Je nach Umfang der Unpünktlichkeit haben Reisende Anspruch auf einen Schadensersatz. Verspätet sich der Zug um mehr als 1 Stunde dürfen 25 % des Fahrpreises zurückgefordert werden, wer mehr als 120 Minuten warten muss, erhält die Hälfte des Fahrpreises zurück.

Die Fahrgastrechte können dabei direkt innerhalb des DB Navigator geltend gemacht werden. Hier lassen sich einzelne Fahrten auswähle, um für diese direkt innerhalb der Applikation eine Entschädigung zu beantragen. Wie genau dies funktioniert, hat die Bahn auf dieser Sonderseite zusammengefasst.

Neue Abholstationen im Bahnhof

Das Kommunikationsteam der Bahn hat sich gegenüber dem Zweiten Deutschen Fernsehen nicht erklärt, hat seinerseits aber erst kürzlich über eine Neuerung informiert, die demnächst auf 150 Bahnhöfen angeboten werden soll. So startet die Deutsche Bahn den neuen Click & Collect-Service Box – Die Abholstation„.



Die Packstationen der Deutsche Post DHL sollen sich fortan auch von anderen Paketzustellern nutzen lassen. Die Bahn erklärt: