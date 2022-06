Exploding Kittens: Neues Netflix-Game und Vorgeschmack auf die Serie

Insgesamt bietet Netflix mittlerweile 22 Spiele-Apps exklusiv für seine Abonnenten an. „Netflix Games“ ist vor gut einem halben Jahr an den Start gegangenen und soll Abonnenten mit zusätzlichen Bonbons an den Videodienst binden.

Bereits seit der vergangenen Woche sind drei weitere neue Netflix-Spiele im App Store verfügbar. Townsmen – A Kingdom Rebuilt bringt das gleichnamige Strategiespiel auf Mobilgeräte und ihr müsst ein kleines Dorf zur mittelalterlichen Metropole aufbauen. Bei Moonlighter handelt es sich um ein Action-RPG, bei dem ihr tagsüber brav ein Geschäft führt und während der Nächte auf Monsterjagd geht. Dragon Up ist schließlich ein grafisch einfach gehaltendes Abenteuerspiel, in dem ihr seltene Drachen ausbrüten und nebenbei ein Königreich retten müsst.

