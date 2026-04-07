Netflix bringt neue Spielesammlung für Kinder als App

Netflix Playground erweitert den Leistungsumfang eines Netflix-Abos um ein Spieleangebot für Kinder nach dem Vorbild von Apple Arcade. Die neue App ist zunächst in mehreren englischsprachigen Ländern erschienen und soll zum Monatsende weltweit verfügbar sein. Zielgruppe sind Kinder im Alter von bis zu acht Jahren, die darüber auf ein gebündeltes Angebot an für ihre Altersstufe geeigneten Spielen und Aktivitäten zugreifen können.

Wie von anderen Netflix-Apps bekannt, lässt sich auch Netflix Playground ausschließlich mit einem bestehenden Netflix-Abonnement verwenden. Die über die Anwendung bereitgestellten Inhalte lassen sich dann ohne zusätzliche Gebühren, Werbung oder Folgekosten durch In-App-Käufe verwenden. Das Angebot umfasst verschiedene bekannte Figuren aus Kinderprogrammen und Serien. Die Inhalte sind laut Netflix so gestaltet, dass sie Kreativität und spielerisches Lernen fördern sollen.

Offline-Nutzung fest vorgesehen

Das Konzept von Netflix Playground sieht vor, dass sich die Spiele auch ohne aktive Internetverbindung nutzen lassen. Dadurch sollen Kinder die Inhalte beispielsweise auf Reisen oder unterwegs verwenden können.

Da alle Spiele zentral in einer Anwendung bereitgestellt werden, ergeben sich zusätzliche Kontroll- und Konfigurationsmöglichkeiten. So lässt sich der Speicherverbrauch der installierten Spiele innerhalb der App einsehen. Bei Bedarf lassen sich einzelne Titel auch problemlos entfernen.

Angebot soll stetig erweitert werden

Eine Übersicht der zum Start mit Netflix Playground verfügbaren Spiele hat der Anbieter hier veröffentlicht. Zu den bekannteren Titeln und Figuren zählen dabei Dr. Seuss’s Horton, Elmo und die Sesamstraße, Peppa Pig und die Spielesammlung Bad Dinosaurs. Netflix plant nach eigenen Angaben, das Spieleangebot kontinuierlich auszubauen und weitere bekannte Figuren in die Anwendung zu integrieren.

„Netflix baut damit sein Unterhaltungsangebot über den klassischen Videodienst hinaus weiter aus. Zuletzt hat der Anbieter Party-Spiele für den TV-Bildschirm vorgestellt und eine exklusive Kooperation für das kommende Spiel aus der FIFA-Reihe angekündigt.