iPhone als Controller: Netflix bringt Party-Spiele auf den TV

Der Video-Streaming-Dienst Netflix erweitert sein Unterhaltungsangebot um eine Reihe von interaktiven Spielen, die zu Beginn der Weihnachtszeit direkt über die von Netflix angebotenen TV-Apps abrufbar sein sollen. Abonnenten des Streamers können hier dann ihr iPhone als Controller nutzen. Das Ziel: Party-Unterhaltung ohne separate Konsole oder zusätzliche App.

Die Spiele werden im „Games“-Tab der Netflix-App auf dem Fernseher verfügbar sein. Nach Auswahl eines Titels lässt sich das eigene Mobilgerät über einen QR-Code oder eine kurze Anleitung mit dem Spiel verbinden. Technisch basiert das Angebot auf dem bereits bekannten Streaming-Prinzip, wodurch eine Installation auf dem Fernseher nicht erforderlich ist. Die Einstiegshürde für das gemeinsame Spielen im Wohnzimmer, soll so betont niedrig bleiben.

Klassiker und neue Formate im Angebot

Zum Start wird Netflix fünf Spiele anbieten, die sich sowohl an Familien als auch an Freundesrunden richten. „LEGO Party!“ enthält eine Sammlung von Minispielen und Herausforderungen im bekannten Baustein-Design. In „Boggle Party“ geht es darum, unter Zeitdruck möglichst lange Wörter in einem Buchstabengitter zu finden. Allein oder im Mehrspielermodus mit bis zu acht Personen.

Mit „Pictionary: Game Night“ setzt Netflix auf eine digitale Variante des bekannten Zeichen- und Rateklassikers. Hier wird auf dem Handy gezeichnet, während andere die Begriffe erraten. „Tetris Time Warp“ führt die Spielenden durch mehrere Epochen des bekannten Puzzle-Spiels, vom 1980er-Jahre-Original bis zur Gameboy-Version.

Netflix als Spieleplattform

Mit dem neuen Angebot verfolgt Netflix das Ziel, sich nach dem umfangreichen mobilen Spieleangebot langfristig auch auf dem TV zu etablieren. Weitere Titel sollen folgen. Technische Voraussetzung ist ein aktuelles Fernsehgerät mit Netflix-App sowie ein Smartphone mit Internetzugang. Ein separates Konto oder zusätzlicher Kauf sind nicht erforderlich.