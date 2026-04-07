Onban: Plex-Client für die Apple Watch als TestFlight-Beta

Mit Onban hat der Entwickler Justus Knopf einen eigenständigen Plex-Client für Musik und Hörbücher in Arbeit, der direkt auf der Apple Watch läuft. Interessierte Nutzer haben die Möglichkeit, die Anwendung vorab über Apples TestFlight-Programm auszuprobieren.

Onban folgt damit einem ähnlichen Ansatz wie beispielsweise Pixie for Plex. Die App richtet sich an Nutzer des Medienservers Plex und soll den Zugriff auf dort gespeicherte Inhalte direkt über die Apple Watch ermöglichen.

Zugriff auch auf mehrere Mediatheken

Nach Angaben des Entwicklers unterstützt die App den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Medienbibliotheken. Nutzer können dabei festlegen, welche Inhalte angezeigt werden. Musik- und Hörbuchsammlungen werden getrennt verwaltet, bei Bedarf lässt sich jedoch auch eine übergreifende Suche aktivieren, um die Navigation in größeren Mediatheken zu erleichtern.

Der Zugriff von der Apple Watch aus soll die Nutzung der auf dem Plex-Server gespeicherten Dateien komfortabler und schneller machen. Häufig genutzte Inhalte können direkt über das Zifferblatt gestartet werden. Zudem lässt sich festlegen, welche Titel oder Sammlungen am oberen Rand der Liste sichtbar und somit besonders schnell erreichbar sein sollen.

Lokaler Speicher und Offline-Wiedergabe

Die App bietet zudem die Möglichkeit, Musikdateien lokal auf der Uhr zu speichern. Dadurch können Inhalte auch ohne aktive Internetverbindung abgespielt werden, etwa beim Sport oder auf Reisen. Für Haushalte mit mehreren Nutzern sieht die App außerdem einen speziellen Modus vor, bei dem Inhalte von einem Konto heruntergeladen und anschließend auch ohne dauerhafte Anmeldung genutzt werden können.

Neben klassischen Musikplayer-Funktionen, darunter Warteschlangenverwaltung, Wiederholmodus und Zufallswiedergabe, bietet die Anwendung auch eine Lesezeichenfunktion sowie weitere Funktionen für die Wiedergabe von Hörbüchern.