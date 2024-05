Netflix Basis-Abo für Bestandskunden wird teurer

Netflix scheint sein altes Basis-Abo nun doch länger als ursprünglich gedacht für Bestandskunden anzubieten. Eigentlich waren wir ja davon ausgegangen, dass diese Option auf kurz oder lang einfach komplett wegfällt. Jetzt führt der Videodienst den nicht mehr offiziell gelisteten Tarif weiter fort, will allerdings die Monatskosten dafür erhöhen.

Abonnenten des zuletzt für 7,99 Euro pro Monat erhältlichen Tarifs, erhalten zumindest teilweise derzeit die Nachricht, dass sich ihre monatlichen Nutzungsgebühren von Juni an auf 9,99 Euro pro Monat erhöhen. Wer diese E-Mail erhalten hat und den Tarif weiterhin nutzen will, muss die Preiserhöhung aktiv in seinem Netflix-Konto akzeptieren. Andernfalls wird die bestehende Mitgliedschaft automatisch gekündigt.

Für Neukunden nicht mehr verfügbar

Netflix bietet seinen klassischen Basistarif ja schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr als buchbare Option an. Die günstigste Möglichkeit, auf das Angebot des Videodienstes zuzugreifen, hat man jetzt zu dem an sich attraktiven Monatspreis von 4,99 Euro, muss hier allerdings gelegentliche Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Netflix Standard kostet ohne Werbung inzwischen 13,99 Euro pro Monat und bietet zu diesem Preis die Möglichkeit, zwei gleichzeitige Streams pro Haushalt und maximal HD-Qualität zu sehen. Wer mehr will, wird in zwischen mit 19,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten und kann dann auf maximal vier Geräten pro Haushalt und in der maximalen Qualitätsstufe 4K + HDR Netflix-Inhalte sehen.

Basis-Abo wird langsam auslaufen

Es bleibt abzuwarten, wie lange Netflix das klassische Basis-Abo noch als Zwischenlösung für bestehende Kunden anbietet. Trotz der nun erfolgten Preiserhöhung ist davon auszugehen, dass auch Bestandskunden früher oder später in allen Netflix-Ländern auf einen der neuen offiziellen Tarife umsteigen müssen.

Im Januar hat Netflix diesbezüglich verlauten lassen, dass der Basis-Tarif zunächst in Großbritannien und Kanada und in der Folge zumindest in einem Teil jener Länder, in denen auch das werbefinanzierte Basis-Abo angeboten wird, komplett eingestellt wird.