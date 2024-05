Paper Calculator: Taschenrechner-App setzt auf Textfeld-Eingabe

Der Entwickler Oliver White bietet mit seinem Paper Calculator einen kostenlosen App-Taschenrechner an, der bewusst darauf verzichtet, sich vom Aufbau an einem klassischen Taschenrechner zu orientieren. Stattdessen können die die Eingaben in freier Form über ein schlichtes Textfeld erfolgen.

Dieser Aufbau der App soll gegenüber Apps wie Apples iPhone-Taschenrechner zwei nennenswerte Vorteile bieten. Zunächst einmal muss man die Berechnung nicht schon im Kopf durcharbeiten, damit man umfangreicher Operationen in der korrekten Reihenfolge eingibt. Zudem kann man auf diese Weise auch problemlos einen Fehler korrigieren, weil man die Texteingabe jederzeit überarbeiten und dabei mit dem Cursor an eine beliebige Stelle des Rechenbefehls springen kann. Das Ergebnis wird dabei laufend aktualisiert und jederzeit als „Live-Wert“ über dem Textfeld angezeigt.

Flott und vielseitig

Whites „Paper Calculator“ zeigt sich dabei nicht nur flott und vielseitig, sondern unterstützt über die Grundrechenarten hinaus ein breites Feld an mathematischen Funktionen, dazu zählen Logarithmen und Berechnungen im Bereich Trigonometrie. Unterstützung bei der Verwendung der einzelnen Rechenoptionen und Hilfestellungen für die korrekte Eingabe finden sich im Hilfebereich der App. Die Links hierzu und zu den Einstellungen der App hat der Entwickler zwischen die Tastatur und das virtuelle Rechenblatt gepackt.

Bei fehlerhaften oder nicht eindeutigen Eingaben kann die App bei der Korrektur unterstützen, die hier angezeigten Erklärungen sind allerdings ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

Ansonsten bietet die App auch diverse Optionen zur optischen Anpassung, angefangen bei der Auswahl der Auszeichnungsfarbe, Schriftart und Schriftgröße bis hin zur Unterstützung der Hell- und Dunkelmodus von iOS.

„Paper Calculator“ ist ausschließlich für das iPhone optimiert. Die App wurde zum Monatswechsel veröffentlicht und steht aktuell in Version 1.0.2 in Apples App Store zum Download bereit.