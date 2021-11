Netflix-Abo lässt sich wieder über Apple-Guthaben abrechnen

Netflix bietet aktuell sechs Spiele-Apps im App Store an. Zu den von Beginn an verfügbaren Titeln „Stranger Things: 1984“, „Stranger Things 3: Das Spiel“, „Shooting Hops“, „Wippen“ und „Card Blast“ ist mittlerweile noch der Titel „Bowling Ballers“ hinzugekommen.

Das Ganze funktioniert nicht nur für Neu-, sondern auch für Bestandskunden. Wir konnten uns mit einem alten, aktuell nicht genutzten Netflix-Konto in der App anmelden und hatten anschließend die Option, das Netflix-Standard-Abo per In-App-Kauf und somit über unser Apple-ID-Guthaben abgerechnet abzuschließen.

Netflix hat die In-App-Bezahlung der monatlichen Gebühren in seiner Video-App seither für Neukunden deaktiviert. Mit den nun verfügbaren Spielen steht diese Option jedoch über einen Umweg wieder bereit. Anders als in der klassischen Netflix-App habt ihr hier nämlich wieder die Möglichkeit, das Abo direkt in der App abzuschließen, sodass die Abrechnung wie früher über euer Apple-ID-Konto läuft.

Bis vor drei Jahren konnte man sein Netflix-Abo standardmäßig auch über die Apple-ID abrechnen und den Abo-Preis damit verbunden reduzieren, indem man sein Apple-Konto immer nur mithilfe von rabattierten Guthabenkarten aufgefüllt hat. Eine Vorgehensweise, die für Apple ausgesprochen gewinnbringend war, während man sich bei Netflix eher über die damit zusammenhängend abgeführten Provisionen geärgert hat. Im ersten Jahr eines laufenden Abos gehen Bekannterweise 30 Prozent der Abo-Gebühren an den iPhone-Hersteller, in den Folgejahren immerhin noch 15 Prozent.

Insert

You are going to send email to