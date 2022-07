Netatmo Wetterstation: 94 Euro als neuer Bestpreis

Die Netatmo-App bietet über die Anzeige von aktuellen Messwerten hinaus auch die Möglichkeit, per Push-Mitteilung auf Schwankungen und dergleichen hinzuweisen. Darüber hinaus findet sich die Wetterstation von Netatmo mittlerweile auch in HomeKit integriert und kann die erfassten Daten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid und die Luftqualität auch direkt in der Home-App anzeigen oder für Automationen bereitstellen.

Die aktuelle Luftqualität im Innenraum wird grob auch farbkodiert durch das Aufleuchten einer LED an der Basisstation angezeigt, sobald man diese berührt, um eine manuelle Messung durchzuführen. Sämtliche Messwerte lassen sich neben der Netatmo-App auch per Webbrowser abrufen, im Demo-Modus kann man den Leistungsumfang hier einsehen.

Die Netatmo-Wetterstation ist ein Dauerbrenner und war zugleich eines der ersten smarten Produkte mit iPhone-Anbindung. Genau genommen muss man zumindest mit Blick auf den Innensensor der Station allerdings besser von einem Raumklimasensor als von einer Wetterstation reden. Während der Sensor für Außen tatsächlich klassische Wetterdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit übermittelt, liefert das Innenmodul darüber hinaus auch Klimawerte wie die Luftqualität und den aktuellen Lärmpegel. So kann euch die Station beispielsweise per Push-Mitteilung daran erinnern, mal wieder zu lüften oder auf außergewöhnliche Schwankungen der erfassten Werte aufmerksam machen.

