RegioRad Stuttgart: Neue App lässt sich bundesweit nutzen

RegioRad Stuttgart hat seine iOS-Anwendung umfassend überarbeitet. Die neue Version der App will nicht nur mit mehr Übersicht und verbesserter Navigation punkten, sondern auch die Nutzung des Angebots wesentlich vereinfachen. Darüber hinaus wurden auch die Möglichkeiten zur Quernutzung erweitert. RegioRad Stuttgart ist Kooperationspartner von Call-a-Bike und StadtRAD, auf dieser Basis lässt sich die App auch zum Entleihen von Fahrrädern in Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln Lüneburg und München sowie an vielen ICE-Bahnhöfen nutzen.

RegioRad Stuttgart verfügt über mehr als 250 Stationen in der Region Stuttgart und bietet dort neben Fahrrädern und Pedelecs auch Lastenräder mit elektrischer Unterstützung an. Der Service lässt sich rund um die Uhr und komplett App-basiert nutzen. Die wichtigsten Infos in diesem Zusammenhang hält das folgende Video bereit.

Preisvorteil für Polygo-Besitzer

Eine Besonderheit im Raum Stuttgart ist die Kooperation mit der Polygo-Card, die auch als Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr dient. Diese vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart herausgegebene „Mobilitäts-Karte“ bietet auch Vorteile bei der Nutzung von RegioRad. So können Besitzer einer Polygo-Karte die RegioRäder zu vergünstigten Tarifen und teilweise auch kostenlos nutzen.

Standardmäßig gibt es bei RegioRad einen Light-Tarif ohne Grundgebühr, bei dem ein gewöhnliches Fahrrad 10 Cent pro Minute und maximal 9 Euro am Tag und ein Pedelec 12 Cent pro Minute und maximal 16 Euro am Tag kostet. Der Basis-Tarif mit einer Grundgebühr von 3 Euro im Jahr senkt die Leihpreise bei gleichbleibenden Tageshöchstpreise für gewöhnliche Fahrräder auf 4 Cent pro Minute und für Pedelecs auf 8 Cent pro Minute.

Besitzer einer Polygo-Card können ein gewöhnliches Fahrrad 30 Minuten lang und ein Pedelec 15 Minuten lang kostenlos nutzen. Erst danach fallen Leihgebühren von 4 Cent pro Minute bis maximal 7 Euro pro Tag beziehungsweise von 6 Cent pro Minute bis maximal 10 Euro pro Tag an.