Netatmo-Tipp: Fremde Stationen als Favoriten in der App anzeigen

Ein Tipp für Besitzer der Netatmo Wetterstation. Wusstet ihr, dass ihr Wetterstationen anderer Nutzer als Favoriten ins Menü der Netatmo-App legen könnt? So könnt ihr mal eben auf die Live-Wetterdaten von beliebigen Orten weltweit zugreifen.

Die Teilen-Funktion der Netatmo-App dürfte ja bekannt sein. Hier können Nutzer sich gegenseitig Zugriff auf ihre Stationen geben, dann aber inklusive aller Sensoren, also auch die in den Innenräumen platzierten. Parallel dazu können Netatmo-Besitzer die Daten ihrer Außenstationen über die Netatmo-Weathermap zum allgemeinen Zugriff freigeben. Die entsprechende Option „Werden Sie ein Mitwirkender“ findet ihr in den Einstellungen der Station ganz unten im Bereich „Erweitert“. Ist der Schalter aktiviert, so lassen sich die Daten der Station über die Netatmo-Karte abrufen.

Wenn ihr nun den Menüpunkt „Netatmo Weathermap“ in der App öffnet, könnt ihr dort maximal fünf einzelne Stationen auf einer Karte auswählen und mit einem Favoritensternchen markieren. Anschließend werden diese Stationen für den schnellen Zugriff in der Liste der für euch verfügbaren Stationen angezeigt.

Die Netatmo-Wetterstation zeigt Wetter- und Raumklima-Daten per iPhone-App an. Seit vergangenem Herbst können die von der Station erfassten Werte auch in HomeKit übernommen werden.