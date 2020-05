Gut gelöst: Der „Für mich kostenlos“-Schalter bei Prime Video

Mit dem Schalter „Für mich kostenlos“ findet sich in der Prime-Video-App von Amazon eine Funktion, die wir uns auch für Apples TV-App wünschen würden.

Amazon filtert mit dem in die Startseite der Prime-Video-App integrierten Schalter alle nicht in Prime enthaltenen Inhalte aus. In der Folge kann man als Prime-Kunde auf der Suche nach Inhalten, die keine Zusatzkosten verursachen, ganz unbefangen im Angebot stöbern. Die Enttäuschung einer Preisanzeige nach dem Antippen eines Videos bleibt auf diese Weise erspart.

Gut gelöst ist dabei auch der Umgang mit eventuellen Channel-Abos. Wenn ihr einen oder mehrere Kanäle abonniert habt, werden deren Inhalte automatisch gemeinsam mit den Prime-Inhalten in der Kostenlos-Übersicht angezeigt.

Apple: Bitte nachmachen

Die Apple-TV-App versucht, dem Nutzer einen Überblick über all die für ihn verfügbaren Video-Optionen zu bieten und bezieht auch externe Angebote mit ein. Das gelingt (wenn wir vom fehlenden Netflix einmal absehen) ja auch sehr gut, doch kann die teils sehr prominent platzierte Werbung für Kauf-Videos nicht nur stören, sondern auch verwirren.