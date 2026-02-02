iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 291 Artikel

Ein Shop für Apple-Produkte, die man offiziell nicht kaufen kann
AppleUnsold ist ein Onlineshop, bei dem ihr vermutlich nie etwas kaufen werdet. Selbst wenn man sich von den vergleichsweise hohen Preisen nicht abschrecken lässt, scheitert die Kauflust daran, dass den Betreibern der Webseite sämtliche gelisteten Artikel vergriffen sind. Zudem würde es uns nicht wundern, wenn Apple selbst dem Spaß ein Ende bereitet.

Im Angebot von AppleUnsold finden sich ausschließlich Apple-Produkte, die zwar existieren, jedoch nicht auf regulärem Weg erhältlich sind. Dazu zählen unter anderem Präsentationsständer aus Apple Stores, spezielle Ladestationen, Kabel sowie Werkzeuge, die von Apple-Mitarbeitern in den Ladengeschäften des Herstellers verwendet oder in der Produktion eingesetzt werden.

Appleunsold

Zielgruppe: Sammler und Technikinteressierte

AppleUnsold will mit diesem Portfolio vor allem Sammler, Technikinteressierte oder Nutzer, die gezielt nach originalen Ausstattungsgegenständen aus den Ladengeschäften von Apple suchen, ansprechen. Der Fokus liegt den Betreibern des Onlineshops zufolge dabei auf für die Präsentation von Apple-Geräten konzipierten Produkten und Zubehör, das üblicherweise nur in Apple Stores zum Einsatz kommt.

Dabei handele es sich durch die Bank um Original-Komponenten, die funktionsfähig sind, aber nicht für den Verkauf an Endkunden bestimmt waren. Diese seien allesamt geprüft und kategorisiert. Auf den jeweiligen Angebotsseiten finden sich auch genauere Infos zum Zustand der einzelnen Produkte, die sowohl gebraucht als auch komplett neu sein können.

Vertrieb über eBay und eigenen Shop

AppleUnsold verkauft solche Produkte schon seit längerer Zeit über einen Shop bei eBay. Die neue Webseite sei als Ergänzung dazu und nicht als Ersatz für diesen Vertriebskanal zu sehen. Der Vertrieb soll fortan sowohl über den eigenen Onlineshop als auch weiterhin über eBay erfolgen, wobei man bei eBay aufgrund der Händlergebühren in der Regel mehr bezahlt.
02. Feb. 2026 um 11:29 Uhr von chris Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Alles ausverkauft und der eBay Shop liefert nicht nach DE. Schade.

  • Hier riecht iwie alles nach Scam. Die Accounts auf Reddit, die über den Shop berichten, schreiben sonst nichts anderes, es gibt kein Impressum, auf eBay haben die quasi noch nichts aus dem Shop verkauft bis auf 2-3 Artikel, die man aber auch frei im Netz bekommt… also bisschen mehr Recherche traue ich euch schon zu ;-)

    Ich denke mal es ist entweder Hehler Ware oder mit dem Shop und der ganzen Werbung wird geschaut wie groß das Interesse ist um nachgeahmte Produkte herzustellen und diese dann zu verkaufen.

  • Jean-Jacques Chabérnàque

    netter Gag :) … und bitte nehmt nicht immer alles so bierernst …

