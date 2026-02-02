Ein Shop für Apple-Produkte, die man offiziell nicht kaufen kann

AppleUnsold ist ein Onlineshop, bei dem ihr vermutlich nie etwas kaufen werdet. Selbst wenn man sich von den vergleichsweise hohen Preisen nicht abschrecken lässt, scheitert die Kauflust daran, dass den Betreibern der Webseite sämtliche gelisteten Artikel vergriffen sind. Zudem würde es uns nicht wundern, wenn Apple selbst dem Spaß ein Ende bereitet.

Im Angebot von AppleUnsold finden sich ausschließlich Apple-Produkte, die zwar existieren, jedoch nicht auf regulärem Weg erhältlich sind. Dazu zählen unter anderem Präsentationsständer aus Apple Stores, spezielle Ladestationen, Kabel sowie Werkzeuge, die von Apple-Mitarbeitern in den Ladengeschäften des Herstellers verwendet oder in der Produktion eingesetzt werden.

Zielgruppe: Sammler und Technikinteressierte

AppleUnsold will mit diesem Portfolio vor allem Sammler, Technikinteressierte oder Nutzer, die gezielt nach originalen Ausstattungsgegenständen aus den Ladengeschäften von Apple suchen, ansprechen. Der Fokus liegt den Betreibern des Onlineshops zufolge dabei auf für die Präsentation von Apple-Geräten konzipierten Produkten und Zubehör, das üblicherweise nur in Apple Stores zum Einsatz kommt.

Dabei handele es sich durch die Bank um Original-Komponenten, die funktionsfähig sind, aber nicht für den Verkauf an Endkunden bestimmt waren. Diese seien allesamt geprüft und kategorisiert. Auf den jeweiligen Angebotsseiten finden sich auch genauere Infos zum Zustand der einzelnen Produkte, die sowohl gebraucht als auch komplett neu sein können.

Vertrieb über eBay und eigenen Shop

AppleUnsold verkauft solche Produkte schon seit längerer Zeit über einen Shop bei eBay. Die neue Webseite sei als Ergänzung dazu und nicht als Ersatz für diesen Vertriebskanal zu sehen. Der Vertrieb soll fortan sowohl über den eigenen Onlineshop als auch weiterhin über eBay erfolgen, wobei man bei eBay aufgrund der Händlergebühren in der Regel mehr bezahlt.