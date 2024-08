Nanoleaf EXPO Cases: Vitrinen mit per App gesteuerter LED-Beleuchtung

Nanoleaf kann man keinesfalls vorwerfen, dass sie an Einfallslosigkeit leiden. Mit dem EXPO Smarter LED Display Case bietet der Hersteller jetzt stapelbare Boxen an, deren Inneres sich per App gesteuert beleuchten lässt. Es handelt sich hierbei um eine Kooperation mit den Designern Fantasy.

Bei den EXPO Cases handelt es sich um 38 x 22 Zentimeter große Boxen mit einer Tiefe von 29 Zentimetern, deren Rückseite und Frontklappe durchsichtig sind. Die Anwendungsbeispiele des Herstellers reichen von Sammel- und Ausstellungsvitrinen bis hin zu ansprechenden Schreibtischerweiterungen.

Die EXPO Cases sind so aufgebaut, dass sie sich einfach verbinden und stapeln lassen. Wer das nötige Kleingeld besitzt, kann bis zu 300 der Boxen aneinander montieren und deren Beleuchtung mithilfe der Nanoleaf-App steuern. Allerdings kann das in den Starterkits enthaltene Netzteil jeweils nur bis zu acht der Schaukästen versorgen. Für den Betrieb größerer Installationen müssen entsprechend mehr Netzteile eingesetzt werden.

Vielseitige Lichteffekte

Die integrierte LED-Beleuchtung unterstützt mehr als 16 Millionen Farben sowie dimmbare Weißtöne im Bereich zwischen 2700 – 6500 Kelvin. Die Auswahl und Ansteuerung erfolgt mithilfe der Nanoleaf-App oder über die in die „Haupt-Box“ eines jeden Starterkits integrierte Steuereinheit. Hier lassen sich, wie von anderen Nanoleaf-Produkten bekannt (etwa der kürzlich von uns vorgestellten Essentials-Lichterkette) auch dynamische Animationen oder die Lichtsteuerung synchron zur Musik aktivieren. Jeder der Schaukästen hat zudem einen Magnetsensor integriert, der Lichtanimationen auslösen kann, wenn man die Tür der Box öffnet oder schließt.

Das System ist mit Apple Home kompatibel. Die EXPO Cases sind untereinander mit Kontaktsteckern verbunden und werden zentral über die im Startbereit enthaltene Haupteinheit angesprochen.

Beim Kauf bekommt man die EXPO Cases von Nanoleaf in Einzelteilen geliefert, der Zusammenbau ist laut Hersteller aber einfach und schnell erledigt. Starterkits sind mit vier Boxen zum Preis von 299,99 Euro und mit acht Boxen für 549,99 Euro erhältlich. Einzelne Display Cases können zum Preis von jeweils 99,99 Euro als Erweiterung gekauft werden.