Sonos: Aktienkurs halbiert und zwei neue Produkte verschoben

Der Audiokonzern Sonos hat die Ergebnisse für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2024 gemeldet. Der Unternehmenschef Patrick Spence hat in diesem Zusammenhang zwar betont, dass Sonos dank der Einführung des neuen Kopfhörers „Ace“ ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet hat und die erzielten Ergebnisse leicht über den Erwartungen lagen. Allerdings werden diese positiven Nachrichten durch die weiterhin anhaltenden Probleme mit der neuen Sonos-App überschattet.

Patrick Spence / Sonos

Entsprechend präsentiert sich auch die Sonos-Aktie an den Börsen. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ging die Talfahrt des Sonos-Papiers sogar noch steiler bergab. Seit der Veröffentlichung der neuen Sonos-App im Mai hat sich der Wert der Sonos-Aktie beinahe halbiert.

Grafik: Google

Es wird niemand wundern, dass Sonos seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 angesichts der nun seit Monaten anhaltenden Probleme nach unten korrigiert hat. Der Unternehmenschef gibt sich allerdings weiterhin zuversichtlich und lässt verlauten, dass man einen detaillierten Aktionsplan entwickelt habe, um die durch die App verursachten Probleme schnellstmöglich zu beheben.

Sonos verschiebt zwei Produktstarts

Unverständlich ist weiterhin, dass der Sonos-Chef den eigentlich nicht haltbaren Standpunkt vertritt, man habe die für die massive Kritik durch Stammkunden verantwortlichen Probleme trotz umfangreicher Tests im Vorfeld nicht erkannt. Dabei wurden all die technischen Mängel und diverse häufig genutzte App-Funktionen ganz bewusst gestrichen und müssen nun mühsam wiederhergestellt werden – sofern dies überhaupt in gleicher Qualität möglich ist.

Sonos führt die Probleme rund um die App auch als Grund dafür an, dass zwei eigentlich noch für dieses Jahr geplante neue Produkte auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dies hat der Sonos-Chef bei einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der Geschäftszahlen erwähnt. Bei einem der beiden Produkte soll es sich dem Magazin The Verge zufolge um den Nachfolger der Soundbar „Arc“ handeln.