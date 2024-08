SRGE: Neues iPhone-Zubehör von Urban Armor Gear

Von Urban Armor Gear haben wir schon länger nichts gehört. Jetzt hat der für sein auf robust getrimmtes Zubehör bekannte Hersteller die neue Produktreihe SRGE vorgestellt. Im Fokus steht dabei das Thema Stromversorgung.

Flaggschiff der neuen Produktreihe ist das SRGE 3-in-1-Tischladegerät. Die Kombi-Ladestation für das iPhone, AirPods und die Apple Watch ist gleichermaßen für den Einsatz zuhause und unterwegs konzipiert. Die Station lässt sich für den Transport kompakt zusammenklappen und kann bei Verwendung auch gleichzeitig als iPhone-Ständer fungieren.

Das Ladepad ist mit MagSafe kompatibel und außen mit einer glatten PU-Oberfläche versehen. Ein von der Leistung her passendes 25-Watt-Netzteil sowie das benötigte Kabel sind neben einer Transportasche im Lieferumfang enthalten.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das SRGE 3-in-1-Tischladegerät liegt bei 164,99 Euro.

Robuste Powerbanks

Für den Einsatz unterwegs bietet UAG zwei neue Rugged Powerbanks an, die in Versionen mit 5.000 und 10.000 mAh erhältlich sind. Die Zusatzakkus kommen Titanfarben, aber in klassischer „grober“ UAG-Optik und verfügen über einen ausklappbaren Standfuß, mit dessen Hilfe sich das Zubehör auch zu einer iPhone-Stütze umfunktionieren lässt. Neben der MagSafe-Option stehen auch Anschlüsse für USB-C und USB-A zur Verfügung.

Auf der Webseite von UAG ist bislang nur die Variante mit 10.000 mAh gelistet. Der Preis wird hier mit 92,88 Euro angegeben. Die kleinere Ausführung mit 5.000 mAh wird für knapp 60 Euro erhältlich sein.

MagSafe-Ladepad und Schnellladekabel

Ein weiterer Neuzugang bei UAG ist das Kabellose Ladepad mit Ständerfunktion. Der kleine Ladeteller „klebt“ dank Magnetleistung auf der iPhone-Rückseite und verfügt über einen ausklappbaren Standfuß. Preislich langt der Hersteller hier mit einer Empfehlung von 55,71 Euro allerdings ordentlich zu.

Fast genau so teuer ist das für 46,47 Euro im UAG-Shop gelistete neue SRGE USB-C-Kabel, das 80 Zentimeter lang ist und bis zu 240 Watt Ladeleistung sowie eine maximale Datenübertragung von 20 Gbp/s unterstützt.