Nanoleaf-Beleuchtung: Update auf Thread Border Router muss warten

Nanoleaf hat seine bislang nur mit den eigenen Produkten „sprechenden“ Thread-Border-Router Ende vergangenen Jahres in seine aktuellen Beleuchtungsprodukte der Serien Shapes, Elements und Lines integriert. Zu diesem Zeitpunkt bereits ausgelieferte Produkte wurden per Softwareupdate nachträglich mit der Funktionalität ausgestattet und auf diese Weise die Kompatibilität zu den Leuchtmitteln aus der Nanoleaf-Produktreihe Essentials erweitert.

Bislang lassen sich in HomeKit-Netzen nur der HomePod mini oder die aktuelle Version von Apple TV als Border-Router für Thread verwenden. Ein Border-Router ist die Schnittstelle zwischen einem Thread-Netzwerk und Endgeräten außerhalb davon und somit zwingend erforderlich, wenn man auch über das Internet auf sein auf Thread basierendes Smarthome-Netzwerk zugreifen will. Der Thread-Border-Router ist nicht mit gewöhnlichen Thread-Routern zu verwechseln, die lediglich innerhalb von Thread-Netzwerken agieren und beispielsweise für größere Reichweiten oder eine bessere Thread-Vernetzung sorgen.

Insert

You are going to send email to