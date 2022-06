Avocargo will sein Lastenrad-Sharing in weiteren Städten anbieten

Der Lastenfahrrad-Vermieter Avocargo bietet seine E-Cargo-Bikes bislang ausschließlich in Berlin an. Im Rahmen einer Kooperation. mit Vodafone soll das Angebot bald auch in weiteren europäischen Städten verfügbar sein. Der Telekommunikationskonzern schafft dabei durch die Vernetzung der Fahrräder mittels IoT-SIM-Karten die Basis für das erforderliche Flottenmanagement.

Bei Avocargo handelt es sich um ein App-basiertes Sharing-Angebot für elektrische Lastenräder, das letztendlich ähnlich aufgebaut ist, wie vergleichbare Dienste andere Mobilitätsangebote. Der Standort und die Verfügbarkeit der Fahrräder lässt sich per App abrufen und man kann ein freies Rad 15 Minuten lang kostenlos reservieren. Bei der Nutzung fallen dann entweder zeitbasierte Gebühren von 1,90 Euro für 15 Minuten oder Pauschaltarife an. Hier kosten 3 Stunden 18,90 Euro, 6 Stunden 23,90 Euro oder 24 Stunden 28,90 Euro. Generell wird bei allen Leihvorgängen zudem eine pauschale Startgebühr von jeweils 1 Euro fällig.

Während Avocargo für die Jahre 2022 und 2023 mit ambitionierten Plänen für den Auftritt in weiteren Städten wirbt, steht der Dienst aktuell allerdings selbst in Berlin noch in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Bislang kann an die Lastenfahrräder des Anbieters lediglich in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg mieten, von dort aus jedoch ohne räumliche Einschränkung benutzen. Lediglich die Rückgabe muss wieder innerhalb des Geltungsbereichs des Avocargo-Angebots erfolgen.

Die On-Demand-Verfügbarkeit von Lastenfahrrädern scheint zumindest in Stadtzentren eine gute Idee. Auf diese Weise haben Menschen, die über kein Auto oder vergleichbares Transportmittel verfügen die Möglichkeit, auch mal größere Einkäufe zu erledigen oder einen extravaganten Familienausflug durchzuführen. Einer Nutzerbefragung zufolge währen rund 40 Prozent der Fahrten, für die ein E-Cargo-Bike genutzt wurde, ansonsten mit dem Auto zurückgelegt worden.