Das diesjährige Programm von Rock am Ring verzeichnet wieder eine Reihe bekannter Namen. Unter anderem Sind Green Day, Jan Delay, Muse und Billy Talent mit von der Partie. Der aktuelle Zeitplan lässt sich in Form der unten eingebetten Grafik über die Festival-Webseite abrufen.

Mit zwei parallelen Livestreams überträgt RTL+ das Geschehen auf den Utopia- und Mandoria-Bühnen. Die Übertragung beginnt am heutigen Freitag um 13.25 Uhr und lässt sich sowohl per Webbrowser über die Webseite von RTL+ als auch über die RTL+ App kostenlos mitverfolgen.

An diesem Wochenende findet mit Rock am Ring eines der bekanntesten deutschen Musikfestivals statt. Wer nicht vor Ort sein kann, aber dennoch gerne den einen oder anderen Auftritt der teils namhaften Interpreten und Bands sehen will, wird über die nächsten drei Tage hinweg von RTL+ bedient.

Im Web und per App Rock am Ring ab heute im Livestream auf RTL+

