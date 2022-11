Tiptapp vermittelt Möbel- und Sperrmüll-Transporte zum Wunschpreis

Ob die schwedische Idee auch in Deutschland funktionieren wird, muss sich zeigen. Immerhin ist es durch die freie Wahl von Preisen möglich, dass das Angebot für beide Seiten fair ausfällt, der Blick in die jüngsten Angebote der Tiptapp-App (diese lassen sich hier einsehen ) fällt allerdings durchwachsen aus.

Für Anwender in Gegenden in denen vergleichbare Angebote fehlen bietet sich fortan die Tiptapp-Applikation des gleichnamigen Schwedischen Startups an, die jetzt in Berlin gestartet ist und Privatpersonen mit Fahrzeugen und solche mit Transportgut zueinander finden lassen möchte.

Unabhängig davon ob neue Möbel nach Hause transportiert, oder alte Schrankwände zum Recycling-Hof gefahren werden sollen – ohne eigenes Fahrzeug lässt sich beides nur sehr umständlich bewerkstelligen. Zwar bieten erste Car-Sharing-Anbieter wie MILES auch größere Transporter in der eigenen Flotte an, dies setzt jedoch einen Führerschein und die Verfügbarkeit entsprechender Angebote voraus.

