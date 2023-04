Nach Spotify Stations: Auch Spotify Live wird beerdigt

Aus Locker Room wurde Greenroom, aus Greenroom wurde Spotify Live. Und die Umbenennung in Spotify Live liegt gerade mal ein Jahr zurück . Damals gab Spotify noch an die neue Live-Applikation für die Ausstrahlung von Live-Konzerten und Album-Vorstellungen nutzen zu wollen und schien den Zusatz-Download als Ort für flüchtige Audioinhalte wie Interviews, Podiumsdiskussionen, Live-Podcasts und Interviews ausbauen zu wollen.

Locker Room ging dann 2021 in den Besitz von Spotify über, nachdem die Skandinavier den Mutterkonzern „Betty Labs“ für knapp 60 Millionen Dollar übernahmen. Damals wurde der Audio-Chat-Dienst „Clubhouse“ von neuen Anwendern überrannt und die Branche stellte sich auf eine Zukunft ein, in der soziale Netzwerke durch große akustische Echtzeit-Konferenzen ersetzt werden würden.

