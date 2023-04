WD My Cloud nicht erreichbar: Western Digital meldet Cyberangriff

Der vor allem für seine Festplatten und Speicherlösungen bekannte Anbieter Western Digital hat einen Angriff auf die eigenen Netzwerk-Infrastruktur gemeldet und gibt damit erste Anhaltspunkte, warum viele Nutzer der Cloud-Speicher-Lösung WD My Cloud seit dem Wochenende mit Zugriffsproblemen auf die eigenen My-Cloud-Accounts zu kämpfen haben.

Netzwerksicherheitsvorfall Ende März

Laut Western Digital habe man Kenntnis von einem Netzwerksicherheitsvorfall erlangt, in den mehrere Systeme verwickelt gewesen seien und ist derzeit damit beschäftigt, sich aktiv gegen die Angreifer in Position zu bringen.

Festgestellt wurde der Übergriff bereits am 26. März. Seitdem arbeitet das Unternehmen eigenen Angaben zu Folge mit Sicherheitsforschern und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Den Angreifern sei initial das Eindringen in ein System von Western Digital gelungen, anschließend hätten sich die Angreifer Zugang zu weiteren Komponenten verschafft.

Dienste werden vorübergehend abgeschaltet

Wie Western Digital in einer Pressemitteilung zum Vorfall erklärt, sei man momentan damit beschäftigt „proaktive Maßnahmen zur Sicherung seiner Geschäftsabläufe“ zu ergreifen, dazu würde auch die vorübergehende Abschaltung einzelner Dienste und Angebote zählen – konkreter, was Umfang und Zeitraum angeht, wird das in Kalifornien ansässige Unternehmen leider nicht.

Momentan will man in Erfahrung bringen welche Daten die Angreifer abgreifen konnten und welches Potenzial diese haben, den laufenden Betrieb des Angebotes zu stören. Anwender sollen sich währenddessen auf weitere Störungen des Geschäftsbetriebs einstellen. So lange man damit beschäftigt sei den Sicherheitsvorfall aufzuarbeiten müsse mit Unterbrechungen gerechnet werden.

Western Digital hat angekündigt „zu gegebener Zeit“ weitere Details zum aktuellen Stand des eigenen Systems veröffentlichen zu wollen.