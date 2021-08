Beta für AirPods Pro testet „Conversation Boost“

Seit vergangenem Monat bietet Apple erstmals auch Vorabversionen der AirPods-Software zum Beta-Test an. Der Hersteller hatte diesen Schritt bereits im Juni angekündigt, die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Programm sind jedoch anspruchsvoll. So wird nicht nur ein Entwickler-Konto bei Apple und ein iPhone mit einer Beta-Version von iOS 15 für den Betrieb vorausgesetzt, auch die Installation der Testsoftware auf den Ohrhörern gestaltet sich vergleichsweise aufwändig. Für das Überspielen der AirPods-Betas wird zusätzlich ein Mac mit der von Apple für Entwickler bereitgestellten Software Xcode 13 benötigt.

