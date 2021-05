Nach Schnelltest-Betrug: Selbsttest per App und Video-Upload

„Das Berliner Tourismus- und Gastgewerbe benötigt dringend neue Perspektiven für weitere Öffnungsschritte. Von dem Pilotprojekt soll dabei das Signal ausgehen, dass die Branche sehr verantwortungsbewusst mit den geltenden Regeln umgehen kann und breiter angelegte Öffnungsschritte möglich sind. Zudem kann über das virtuelle Testverfahren eine echte Innovation aus der Hauptstadtregion dafür sorgen, dass Schnelltests auch durchgeführt werden können, ohne Mobilität auszulösen und am Testzentrum in einer Schlange zu stehen.“

Ein schlecht zu überblickender Wildwuchs, der langfristig durch per App dokumentierte Selbsttests ersetzt werden könnte. Dies hofft zumindest die Industrie- und Handelskammer Berlin, die gemeinsam mit acht Gastronomie-Betrieben, dem Diagnostiknetzwerk Berlin-Brandenburg und dem Senat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen hat, das den Test im Testzentrum durch einen Selbsttest ersetzt, der per App videoüberwacht wird.

Und das Potenzial für schwarze Schafe ist enorm. Allein in der Hauptstadt gibt es inzwischen über 1.200 Anlaufstellen, die inzwischen auch in Kneipen, Spätverkaufsläden und von mobilen Teststationen auf Wochenmärkten betrieben werden.

Die in vielen Großstädten wie Pilze aus dem Boden geschossenen Schnelltest-Zentren stehen seit dem Wochenende vermehrt in der Kritik. Viele der vom Bund mit 18 Euro pro Test finanzierten Zentren sollen es mit der Abrechnung nicht all zu genau genommen haben.

Insert

You are going to send email to