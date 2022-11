Nach Rückzug von Design-Chefin: Apple ohne Nachfolge

Zudem fehlt es an langjährigen Mitarbeitern die Hankey ersetzen könnten. Als sich Jony Ive aus Apples Tagesgeschäft verabschiedete, wurde die Design-Abteilung in zwei Bereiche geteilt. Ein Team aus Industrie-Designern kümmerte sich um die Gestaltung der Hardware, eine Truppe aus Interface-Experten um das Look-and-Feel der Software. Evans Hankey leitete das Hardware-Team, Alan Dye die Software-Sparte – beide unterstanden dabei Apples COO Jeff Williams, der schon länger als vermutlicher Tim Cook-Nachfolger gehandelt wird.

Dies will der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg in Erfahrung gebracht haben und gibt zu bedenken, dass Apples Design-Abteilung, einer der für den Erfolg des Konzerns wohl wichtigsten Geschäftsbereiche, seit dem Tod des Apple-Gründers Steve Jobs, damit beschäftigt ist, sich wieder zu finden. Unruhe im Team und ein zuletzt zunehmender Fokus auf kosteneffektives Design hätten jedoch zu Schwierigkeiten geführt.

Insert

You are going to send email to