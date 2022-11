Deutsche Welle: „Wie Apps uns süchtig machen“

In diesem Zusammenhang dürfen wir an die System-Funktion Bildschirmzeit erinnern, die inzwischen fester Bestandteil des iPhone-Betriebssystems ist und nicht nur auf Eltern mit betreuten Kinder-Accounts abzielt, sondern gerne auch dafür eingesetzt werden kann, um das eigene Nutzungsverhalten zu moderieren.

In ihrem 12 Minuten langen Video fasst die Deutsche Welle mehrere Beiträge zum Thema zusammen und widmet sich unter anderem der sogenannten Retention Rate, also der von vielen App-Anbietern ausgewertete Nutzungsdauer, die Anwender in den jeweiligen Apps verbringen, und dem Behavioural Design, das bestimmte Gewohnheiten der Anwender ausnutzt.

