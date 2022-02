Nach Preisverdopplung: DAZN-App über Umwege weiter zum Altpreis

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN überraschte seine Bestandskunden Ende Januar mit einer unvorhergesehenen Preiserhöhung, die es in sich hatte: Statt monatlichen Abogebühren von 14,99 Euro, sollten zum Zugriff auf das Live-Sport-Programm zukünftig 29,99 Euro fällig werden. Eine satte Preisverdopplung also, die für Bestandskunden zwar mit Schonfrist angekündigt wurde, für alle Neukunden aber seit Anfang Februar gilt.

100% Aufschlag seit Anfang Februar

Wer seit 1. Februar ein Abo bei DAZN abschließen möchte, um so etwa auf aktuelle Basketball-Partien, auf ausgewählte Motorsport-Events oder auf Champions League-Begegnungen zugreifen zu können, der zahlt den neuen Preis. Selbst die vergünstigte Jahrespauschale wurde kräftig angezogen und beträgt jetzt offiziell 274,99 Euro statt den bislang geforderten 149,99 Euro.

Allerdings können interessierte Anwender den Dienst über Umwege noch immer zum Altpreis buchen. Darauf macht der Discounter ALDI Süd aktuell aufmerksam und verweist auf die im eigenen Sortiment vorgehaltenen DAZN-Prepaidkarten. Diese würden auch weiterhin zu den bisherigen Preisen angeboten und würden Neukunden und Rückkehrern die Möglichkeit bieten DAZN-Monate weiterhin für 14,99 Euro zu buchen.

Prepaidkarten weiter gültig

Neben der Monatskarte bietet ALDI zudem eine Quartalskarte für DAZN an, die den dreimonatigen Zugriff zum Preis von 44,99 Euro gestattet, preislich also identisch mit der Monatskarte ausfällt, aber länger an den alten Preis bindet.

Warum DAZN Interessenten ohne ALDI in der unmittelbaren Nähe von Wohnort oder Arbeitsplatz den doppelten Preis in Rechnung stellt, soll verstehen wer will. Der Discounter selbst begründet den Preisvorteil gegenüber der direkten Buchung mit dem hauseigenen Preisversprechen und meldet aus seinem Sitz in Mülheim an der Ruhr:

In dieser Woche startet die Champions League ins Achtelfinale. Wer das live miterleben möchte, kann sich bei ALDI einen Preisvorteil sichern. Während die Sport-Plattform DAZN zum 1. Februar 2022 die Preise für Neukunden angepasst hat, bleiben die Prepaidkarten von ALDI im Preis unverändert und bieten somit einen Preisvorteil gegenüber der direkten Buchung bei DAZN. So zahlen sie auf das ALDI Preisversprechen ein.

Mit Dank an André!