DAZN verdoppelt die Preise

Wer die Hoffnung hat, dass DAZN mit diesem krassen Preisaufschlag verbunden auch neue Inhalte bereitstellt, wird enttäuscht. Der Anbieter rechtfertigt die um 100 Prozent erhöhten Gebühren mit der Tatsache, dass dies zur Deckung der steigenden Kosten für Rechte und Inhalte erforderlich sei. DAZN sei mit einem sehr niedrigen Preis gestartet, um Sportfans die Möglichkeit zu geben, das Angebot kennen zu lernen – der Preisverlauf in dieser Form sei von Beginn an geplant gewesen.

Der Sport-Videodienst DAZN hat eine drastische Preiserhöhung angekündigt. Bereits von der kommenden Woche an wird der Monatspreis von 14,99 Euro auf 29,99 Euro angehoben. Auch das Jahresabo wird massiv im Preis erhöht, hier werden vom 1. Februar an 274,99 Euro statt bislang 149,99 Euro fällig.

