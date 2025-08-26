Nach Preiserhöhung: Spotify erhält Kurznachrichten-Funktion

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify führt eine neue Funktion ein, mit der sich Inhalte direkt in der App teilen lassen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig Musik, Podcasts oder Hörbücher über Chats an Freunde und Familienmitglieder senden und dort mit Texten oder Emojis reagieren. Der Start erfolgt schrittweise für Free- und Premium-Abonnenten ab 16 Jahren in ausgewählten Märkten.

Bislang lief der Austausch über externe Plattformen wie iMessage, WhatsApp oder Instagram. Mit der neuen Nachrichtenfunktion will Spotify ein zentrales Kommunikationsangebot innerhalb der eigenen App schaffen. So lassen sich Empfehlungen, die bisher über verschiedene Wege verteilt waren, an einem Ort sammeln.

Messenger für persönliche Empfehlungen

Die Chats sind auf Kontakte beschränkt, mit denen zuvor bereits eine Interaktion innerhalb von Spotify stattgefunden hat, etwa über gemeinsame Playlists oder den Familien- und Duo-Tarif. Um Inhalte zu versenden, tippt man in der „Now Playing“-Ansicht auf das Teilen-Symbol, wählt eine Person aus und sendet den Titel ab. Empfängerinnen und Empfänger können die Anfrage annehmen oder ablehnen und anschließend in der Unterhaltung mit Emojis oder Texten reagieren.

Auch Sicherheit und Kontrolle sollen gewährleistet sein. Nachrichtenanfragen lassen sich blockieren, die gesamte Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Inhalte werden verschlüsselt gespeichert und übertragen. Ergänzend setzt Spotify auf automatische Prüfungen und Moderation, um gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen.

Preiserhöhungen mit Übergangsfrist

Die Einführung der neuen Funktion fällt in einen Zeitraum, den Spotify gerade erst zur Erhöhung seiner Preise genutzt hat. Seit August 2025 kostet das „Premium Individual“-Abo in Deutschland 12,99 Euro statt zuvor 10,99 Euro. Der Preis für das „Duo“-Abo stieg von 14,99 Euro auf 17,99 Euro, während der Familientarif künftig 21,99 Euro pro Monat beträgt. Auch der Studententarif wurde auf 6,99 Euro angehoben.

Die Spotify-Preise ab August 2025

Individual: 12,99 € statt 10,99 €

12,99 € statt 10,99 € Duo: 17,99 € statt 14,99 €

17,99 € statt 14,99 € Family: 21,99 € statt 17,99 €

21,99 € statt 17,99 € Student: 6,99 € statt 5,99 €

Bestandskunden erhalten eine Übergangsfrist von drei Monaten, sofern sie den neuen Preisen zustimmen, zudem haben Bestandskunden die Möglichkeit in sogenannte Basistarif zu wechseln. Wer weder wechselt noch der Preiserhöhung zustimmt, wird im Anschluss an die Übergangsfrist automatisch auf das kostenlose, werbefinanzierte Angebot umgestellt.