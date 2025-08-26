iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 882 Artikel

Messenger für Chats und Empfehlungen

Nach Preiserhöhung: Spotify erhält Kurznachrichten-Funktion
Artikel auf Mastodon teilen.
35 Kommentare 35

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify führt eine neue Funktion ein, mit der sich Inhalte direkt in der App teilen lassen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig Musik, Podcasts oder Hörbücher über Chats an Freunde und Familienmitglieder senden und dort mit Texten oder Emojis reagieren. Der Start erfolgt schrittweise für Free- und Premium-Abonnenten ab 16 Jahren in ausgewählten Märkten.

Messages Spotify

Bislang lief der Austausch über externe Plattformen wie iMessage, WhatsApp oder Instagram. Mit der neuen Nachrichtenfunktion will Spotify ein zentrales Kommunikationsangebot innerhalb der eigenen App schaffen. So lassen sich Empfehlungen, die bisher über verschiedene Wege verteilt waren, an einem Ort sammeln.

Messenger für persönliche Empfehlungen

Die Chats sind auf Kontakte beschränkt, mit denen zuvor bereits eine Interaktion innerhalb von Spotify stattgefunden hat, etwa über gemeinsame Playlists oder den Familien- und Duo-Tarif. Um Inhalte zu versenden, tippt man in der „Now Playing“-Ansicht auf das Teilen-Symbol, wählt eine Person aus und sendet den Titel ab. Empfängerinnen und Empfänger können die Anfrage annehmen oder ablehnen und anschließend in der Unterhaltung mit Emojis oder Texten reagieren.How To Share Content To A Chat

Auch Sicherheit und Kontrolle sollen gewährleistet sein. Nachrichtenanfragen lassen sich blockieren, die gesamte Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Inhalte werden verschlüsselt gespeichert und übertragen. Ergänzend setzt Spotify auf automatische Prüfungen und Moderation, um gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen.

Preiserhöhungen mit Übergangsfrist

Die Einführung der neuen Funktion fällt in einen Zeitraum, den Spotify gerade erst zur Erhöhung seiner Preise genutzt hat. Seit August 2025 kostet das „Premium Individual“-Abo in Deutschland 12,99 Euro statt zuvor 10,99 Euro. Der Preis für das „Duo“-Abo stieg von 14,99 Euro auf 17,99 Euro, während der Familientarif künftig 21,99 Euro pro Monat beträgt. Auch der Studententarif wurde auf 6,99 Euro angehoben.

Die Spotify-Preise ab August 2025

  • Individual: 12,99 € statt 10,99 €
  • Duo: 17,99 € statt 14,99 €
  • Family: 21,99 € statt 17,99 €
  • Student: 6,99 € statt 5,99 €

Bestandskunden erhalten eine Übergangsfrist von drei Monaten, sofern sie den neuen Preisen zustimmen, zudem haben Bestandskunden die Möglichkeit in sogenannte Basistarif zu wechseln. Wer weder wechselt noch der Preiserhöhung zustimmt, wird im Anschluss an die Übergangsfrist automatisch auf das kostenlose, werbefinanzierte Angebot umgestellt.
26. Aug. 2025 um 14:36 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    35 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hm, das kommt mir doch bekannt vor. Wenn ich bloß wüsste, an was mich das erinnert. :-D

    Antworten Melden

  • Wir sind zu Apple Musik gewechselt, 22€ für Family ist schon echt frech.

    Antworten Melden

  • Weiß jemand mehr über den Basis Tarif? Ist der ohne Werbung?
    Bei mir wird er zwar angezeigt, es steht aber nicht explizit ob werbefrei.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • absolut unverständlich wie sich dieses unternehmen so ignorant gegenüber kundenwünschen stellt mal endlich qualität einzubauen und statt dessen konsequent dinge integriert und in rechnung stellt, nach denen wer genau gefragt hat? zu lesen dass apple music playlist migration einführt und ich durch einen testmonat wieder in den genuss von lossless und 3d audio kam… seitens spotify sich allein auf interface und playlists zu stützen und zu beten, dass die faulheit der kunden regelt, ist sehr sehr dünnes eis.

    Antworten Melden

  • Es wundert mich nicht, dass immer mehr Leute von Spotify weg wollen. Spotify wird immer mehr von einer ehemals guten Musik Streaming App zu einer weiteren Social Media App mit der man auch unter anderem Musik hören kann.

    Antworten Melden

  • Haha, also Spotify bindet sich Moderation sowie auch Altersüberprüfung freiwillig ans Bein nur um eine Messenger-Funktion bereitzustellen nach der eigentlich niemand gefragt hat?

    Tja, dann kann es ja nicht mehr lange dauern bis Meta auf die glorreiche Idee kommt einen Musikplayer in WhatsApp zu integrieren… #facepalm

    Antworten Melden

  • Es gibt auch die Möglichkeit auf Family Basic zu wechseln. Bedeutet keine Hörbücher und ein Preis von 17.99€. Vielleicht für den ein oder anderen eine Option. Findet man in der Abo Verwaltung.

    Antworten Melden

  • Na , jetzt kann sich Spotify sich wieder beschweren bei der EU wegen unfairer Praktiken .
    Preise erhöhen geht immer.

    Antworten Melden

  • Ich bin von AM zu Spotify gewechselt. Der Algorithmus ist hier 100x besser.
    Hab auch gleich noch bei Aldi mir eine Code Karte für 12 Monate- €99 besorgt.

    Antworten Melden

  • Alles etwas, das keiner braucht und will. Stellt doch lieber mal auf FLAC Dateien in Hifi/Losless Qualität um. Das ist wahrscheinlich weniger Aufwand als der ganze andere Schmarrn der die letzte Zeit gekommen ist.

    Antworten Melden

  • Wer braucht denn diese Funktion. Verzichte gerne darauf und hab es günstiger. Wir machen diese Preiserhöhungen nicht mehr mit und holen unsere CDs wieder raus.

    Antworten Melden

  • Noah ich würde ja zu Apple Music wechseln aber die App ist so unfassbar schlecht… wirklich kein Vergleich mit Spotify

    Antworten Melden

  • Was soll ich mit einer Chatfunktion bei Spotify? Das klingt absolut daneben

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41882 Artikel in den vergangenen 6569 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven