Jetzt mit Wikilinks: iA Writer erscheint in Version 6

Dafür müsst ihr während des Schreibens lediglich zwei geöffnete, eckige Klammern eintippen. iA Writer schlägt daraufhin Dateien aus den eigenen Dokumenten vor und schließt den Link nach der Auswahl automatisch. Mit einer Berührung des nun farblich hervorgehobenen Links lässt sich schnell zwischen den so verknüpften Dokumenten hin und her springen. Sollte die verlinkte Datei noch nicht existieren, wird diese bei der ersten Berührung automatisch erstellt.

Weiterhin könnt ihr iA Writer schlicht zum fokussierten Schreiben nutzen und dabei einfache Formatierungen mit Hilfe der Auszeichnungssprache Markdown vornehmen. Neu ist nun jedoch auch die Möglichkeit vorhandene Dokumente beliebig untereinander zu verlinken und so auf bereits verfasste Inhalte zu referenzieren. iA Writer kann so zur persönlichen Wikipedia werden.

Insert

You are going to send email to