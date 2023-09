Nach Amazon Music: Deezer Musik-Streaming kostenlos

Spotify bietet aktuell nur den üblichen Testmonat kostenlos an, setzt dafür jedoch noch auf einen Monatspreis von nur 9,99 Euro – allerdings gibt es von Spotify nach wie vor keine verlustfreien Streams in HD-Qualität.

Amazon hatte am vergangenen Dienstag ein neues Kostenlos-Angebot gestartet , das Nutzer mit bis zu vier Monate Amazon Music Unlimited ohne Bezahlung versorgt und sich nicht nur an neue Kunden richtet, sondern auch Rück- beziehungsweise Wiederkehrer versorgt, die schon mal einen Probe- oder Premiumzugang in Anspruch genommen haben.

